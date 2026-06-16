В Пекине считают, что второй этап переговоров США и Ирана будет сложнее

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Пекине считают, что следующий этап переговоров между США и Ираном будет более сложным.

"Можно предположить, что второй этап будет более сложным в сравнении с первым", - приводит во вторник сингапурская газета The Straits Times слова главы китайского МИД Ван И, который провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром.

"Нынешний консенсус далек от конечной цели, скорее это новая отправная точка", - сказал Ван И.

"Достижение прочного мира на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива по-прежнему требует неустанных усилий всех сторон", - сказал китайский министр, добавив, что Пекин готов сотрудничать с Исламабадом в деле содействия установлению мира.

Ван И добавил, что Совет Безопасности ООН должен играть более значимую роль в поддержке переговоров между США и Ираном.

Ранее швейцарские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили о том, что соглашение между Ираном и США будет подписано в пятницу в швейцарском городе Бюргеншток.