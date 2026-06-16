Население Германии сократилось на 0,1% в 2025 году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Германии на конец 2025 года проживало 83,5 млн человек, что на 110 тыс. (на 0,1%) меньше показателя годом ранее, сообщило статистическое управление страны.

За исключением 2020 года, население страны непрерывно увеличивалось с 2011 года. Динамика в 2020 году была связана с сокращением иммиграции во время пандемии COVID-19. При этом в 2024 году темпы роста населения замедлились до 0,1%.

Чистая иммиграция (разница между приехавшими и уехавшими из страны) в количестве 235 тыс. человек (в 2024 году - 430 тыс.) не смогла компенсировать дефицит рождаемости, отмечается в сообщении. Превышение числа смертей над числом рождений составило 352 тыс. (годом ранее - 331 тыс.).

Пожилые люди составляют все более значительную часть населения страны, в связи с чем количество умерших растет на протяжении уже более 20 лет. Численность людей в возрасте 60 лет и старше в 2025 году увеличилась на 387 тыс., их доля повысилась на 0,5 процентного пункта - до 31%.

Количество детей и подростков до 20 лет за минувший год уменьшилось на 88 тыс.

Численность иностранцев выросла на 39 тыс. человек (на 0,3%) и достигла к концу года 12,4 млн человек. Наибольшую долю составляют лица турецкого происхождения (1,385 млн человек), за ними следуют украинцы (1,167 млн), сирийцы (856 тыс.), румыны (763 тыс.) и поляки (700 тыс.).