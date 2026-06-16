Главы МИД Омана и Ирана высказались за свободное судоходство в Ормузском проливе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусайди и его иранский коллега Аббас Аракчи во вторник подтвердили приверженность своих стран свободному судоходству в Ормузском проливе.

В пресс-релизе, опубликованном МИД Омана, говорится, что "министры в телефонном разговоре подтвердили приверженность своих стран нормам международного права, касающимся безопасного и свободного морского судоходства в Ормузском проливе".

Они также выразили надежду на то, что "в предстоящий период все стороны предпримут серьезные и согласованные усилия для обеспечения благоприятной и устойчивой среды для эффективного и конструктивного политико-дипломатического процесса в целях сохранения безопасности и стабильности в регионе".

Ранее швейцарские СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили о том, что соглашение между Ираном и США будет подписано в пятницу в швейцарском городе Бюргеншток.