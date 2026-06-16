Поиск

Корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник после месячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка корабля была осуществлена в 12:25 по времени Восточного побережья США (в 19:25 по Москве). В среду он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В рамках миссии CRS-34 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

NASA Cargo Dragon МКС НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран настаивает на разблокировке его замороженных активов

 Иран настаивает на разблокировке его замороженных активов

Финляндия ужесточает условия получения гражданства

NYT сообщила, что судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось

Канада ввела санкции против российских бирж

 Канада ввела санкции против российских бирж

Лидеры G7 высказались за усиление санкций против РФ, в том числе в нефтяной сфере

Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с "Хезболлой"

Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

 Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

 В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

Brent подешевела до $82,78 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9943 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов