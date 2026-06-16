Корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник после месячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщило NASA.

Отстыковка корабля была осуществлена в 12:25 по времени Восточного побережья США (в 19:25 по Москве). В среду он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом около 1,6 тонны.

В рамках миссии CRS-34 многоразовый "грузовик" состыковался с МКС 17 мая, доставив на станцию 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.