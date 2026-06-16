Израиль нанес удары по южному Ливану после перехвата ракет "Хезболлы"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Израиль нанес удары по региону Набатия в южном Ливане, сообщает во вторник Национальное новостное агентство Ливана (NNA) .

"Сегодня вражеская авиация нанесла три последовательных авиаудара по площади в городе Майфадун, на которой собрались местные жители. Пострадавших нет", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, передает NNA, "рядом с группой молодых людей в городе Хадата разорвалась сброшенная с беспилотника светошумовая граната, в результате четверо получили легкие ранения".

В свою очередь, Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военные перехватили несколько ракет, запущенных "Хезболлой" по израильским войскам на юге Ливана.

"Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке и уничтожили ее", - пишет издание.

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что "заметили подозрительный автомобиль в районе южного Ливана, где действуют израильские войска". Солдаты произвели предупредительные выстрелы, а позже нанесли удар, "чтобы устранить угрозу", сообщили в армии.