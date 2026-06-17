Лидеры G7 высказались за усиление санкций в отношении России

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России.

"Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

При этом лидеры G7 заявили о "неизменной поддержке Украины".

"Мы согласны увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия", - сообщили в "группе семи".

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.