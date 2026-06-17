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Exxon Mobil будет поставлять СПГ на Zululand Energy Terminal в ЮАР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американская Exxon Mobil подписала предварительное соглашение о поставках сжиженного природного газа для Zululand Energy Terminal (ZET), который после завершения строительства станет первым в ЮАР терминалом по импорту СПГ, сообщили компании в среду.

ZET является частью стратегии ЮАР по отказу от угольной энергетики, на долю которой приходится основная часть электроснабжения страны.

Участие Exxon Mobil поможет укрепить значение расположенного на восточном побережье страны порта Ричардс-Бей, где строится терминал, заявил директор ZET Оливер Найду. По его словам, это также поддерживает планы по созданию "конкурентоспособного и устойчивого газового рынка", говорится в сообщении компаний.

Exxon Mobil определила ЮАР в качестве приоритетного рынка и планирует увеличить поставки СПГ до более чем 40 млн тонн в год к 2030 году.

"Это соглашение отражает глобальный опыт Exxon Mobil в области СПГ и наше стремление обеспечить энергетическую безопасность ЮАР надежными поставками", - заявил глава ExxonMobil LNG Market Development Inc. Эндрю Барри.

Ранее в этом месяце южноафриканская государственная энергетическая компания Eskom подписала долгосрочное соглашение о поставках с ZET для обеспечения газом строящейся электростанции мощностью 3 ГВт.

Exxon Mobil ЮАР СПГ газ Zululand Energy Terminal
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