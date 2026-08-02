В Мексике задержали главу картеля "Лос Рейос", за которого США обещали $5 млн

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Власти Мексики задержали Альфонсо Фернандеса Магальона по прозвищу "Пончо", главу наркокартеля "Лос Рейос", сообщает Excelsior.

Магальона задержала мексиканская армия в штате Мичоакан.

Он является одним из самых разыскиваемых преступников в США. За информацию, которая помогла бы задержать главу картеля, Вашингтон обещал награду в $5 млн. По данным американских властей, группировка занималась распространением наркотиков в Теннесси с 2019 года.

Сообщается, что картель причастен к контрабанде наркотиков в США, в частности, поскольку Магальон контролировал взлетно-посадочные полосы, используемые самолетами для перевозки кокаина из Колумбии в Мичоакан.

После его ареста члены этой преступной организации установили блокпосты и начали жечь машины в муниципалитетах Лос-Рейес и Перибан, штат Мичоакан.