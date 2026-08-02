Поиск

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника
Фото: AP/TAСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Смертник подорвал себя на северо-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли по меньшей мере 14 человек, еще десятки получили ранения.

Взрыв произошел возле полицейского участка, где проходила акция протеста. Погибшие - девять гражданских и пятеро сотрудников полиции.

На митинге звучали призывы к силовикам взять под контроль боевиков. Люди требовали от властей обеспечить им безопасность.

Как напоминает АР, округ Сват ранее был под контролем исламистов, которые установили шариатские законы. В 2007 году властям удалось подавить их и установить порядок. Однако в последние месяцы в регионе вновь начали появляться исламские боевики, что вызвало негативную реакцию местных жителей и как результат массовые протесты.

Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Мексике задержали главу картеля "Лос Рейос", за которого США обещали $5 млн

Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

 Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Что произошло за день: воскресенье, 2 августа

Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин

 Два пожарных вертолета столкнулись близ Афин

Партия трудящихся утвердила Лулу да Силву кандидатом в президенты Бразилии

Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии

 Пассажирский паром с 271 человеком на борту сгорел у берегов Индонезии

Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной

Природный пожар распространяется близ Афин

 Природный пожар распространяется близ Афин

Пашинян назначен премьером Армении

В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска

 В Перу разбился самолет с туристами во время облета геоглифов Наска
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10875 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3418 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов