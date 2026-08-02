Не менее 14 человек погибли в Пакистане в результате атаки смертника

Фото: AP/TAСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Смертник подорвал себя на северо-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли по меньшей мере 14 человек, еще десятки получили ранения.

Взрыв произошел возле полицейского участка, где проходила акция протеста. Погибшие - девять гражданских и пятеро сотрудников полиции.

На митинге звучали призывы к силовикам взять под контроль боевиков. Люди требовали от властей обеспечить им безопасность.

Как напоминает АР, округ Сват ранее был под контролем исламистов, которые установили шариатские законы. В 2007 году властям удалось подавить их и установить порядок. Однако в последние месяцы в регионе вновь начали появляться исламские боевики, что вызвало негативную реакцию местных жителей и как результат массовые протесты.