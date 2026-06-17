Индия в апреле сократила импорт нефти на 34% - до 19,5 млн т

Доля РФ подросла до 34,4%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Индия в апреле 2026 импортировала 19,53 млн тонн нефти, что на 34,1% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (29,64 млн тонн). В денежном выражении поставки просели лишь на 9,4% - до $15,37 млрд, сообщается в статистических материалах министерства торговли

Месяцем ранее, в марте 2026, страна закупила 15,849 млн тонн на $9,531 млрд.

Бессменный с июня 2022 года лидер поставок - РФ - отправил в Индию в апреле 6,7 млн тонн (-22% к апрелю-2025, +27% к марту-2026). Общая стоимость приобретенной российской нефти составила $5,79 млрд. При этом доля этих поставок в общем импорте нефти выросла до 34,3% с 33% в марте 2026 года.

Из Саудовской Аравии пришло 3,24 млн тонн (-12% г/г, рост в 1,8 раза к марту), из Объединенных Арабских Эмиратов - 2,16 млн тонн (-27% г/г, рост в 1,7 раза к марту), стоимость сделок - $2,8 и $1,7 млрд соответственно.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке существенно сократились поставки из Ирака - до 147,9 тыс. тонн (в 36 раз г/г и в 12 раз к марту), Египта - до 74,7 тыс. т (падение в 5,5 раз г/г и в 4,2 раза к марту) и Кувейта - до 69,1 тыс. т (падение в 19,7 раза г/г и в 6,3 раза к марту).

Также просели поставки из США: в 4,9 раза г/г и на 12,4% к марту, до 724,5 тыс. тонн.

В результате Индии пришлось нарастить импорт из Бразилии (рост в 2,2 раза г/г, в 3,9 раза к марту, до 1,3 млн тонн), Нигерии (+19% г/г, рост в 3,8 раза к марту, до 925,6 тыс. т), Анголы (+11% г/г, -28% к марту, до 881,23 тыс. т), Венесуэлы (в 4,6 раза г/г, до 822,5 тыс. т, в марте поставок не было) и Колумбии (в 3,3 раза г/г, в 1,8 раза к марту, до 583,5 тыс. т).

Всего в январе-апреле Индия закупила 77,9 млн тонн нефти (в денежном выражении - $45 млрд), что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, всего в 2025 году страна импортировала 262,47 млн тонн нефти - на 6,1% больше, чем в 2024 году. На нефть из РФ пришлось 84,86 млн тонн (-5%), или 32,3% импорта республики. Поставки из Ирака - 49,7 млн тонн (-2%), из Саудовской Аравии - 36,51 млн тонн (+14%).