Поиск

Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Госсекретарь отметил "жесткие красные линии" у обеих сторон

В миреТрамп считает, что и РФ, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликтаЧитать подробнее

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Администрация США в ближайшие неделе изучит возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной по украинскому урегулированию, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио.

"В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Рубио отметил, что у обеих сторон "есть довольно жесткие красные линии". По его мнению, до тех пор, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.

США Марко Рубио украинское урегулирование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Глава МИД Ирана обсудил с представителями Пакистана и Турции возможную эскалацию с США

Премьер Франции заявил, что лесные пожары в целом удалось взять под контроль

В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

 В австралийскую библиотеку вернули книгу через 150 лет

Минобороны РФ заявило об ударах по целям в украинских портах Одесса и Николаев

ВОЗ сообщила о стремительном распространении вспышки лихорадки Эбола в ДРК

Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсетях

 Трамп собрался продавать право на предпросмотр своих постов в соцсетях

Посольства США в странах Ближнего Востока призвали своих граждан быть готовыми к отъезду

До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту

 До 67 выросло число погибших в результате прорыва мигрантов в испанскую Сеуту

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10861 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3416 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов