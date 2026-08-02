Рубио заявил, что США изучат возможность возобновления переговоров по Украине

Госсекретарь отметил "жесткие красные линии" у обеих сторон

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Администрация США в ближайшие неделе изучит возможность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной по украинскому урегулированию, заявил в субботу американский госсекретарь Марко Рубио.

"В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Рубио отметил, что у обеих сторон "есть довольно жесткие красные линии". По его мнению, до тех пор, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.