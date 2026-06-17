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NBC сообщил, что распространяемый СМИ меморандум США и Ирана не соответствует подписанному

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Просочившееся в СМИ содержание согласованного Вашингтоном и Тегераном меморандума не соответствует тексту, подписанному в минувшие выходные, сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на дипломатический источник.

"Дипломат из региона, знакомый с деталями соглашения между США и Ираном, заявил, что документ из 14 пунктов, распространяемый CNN и Bloomberg, не является текстом, подписанным в минувшие выходные", - говорится в сообщении.

По словам дипломата, опубликованный документ – это черновик, датированный маем.

Детали соглашения между США и Ираном все еще прорабатываются и еще не окончательно согласованы, сообщили телеканалу американский чиновник и источник, знакомые с ходом переговоров.

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