Израиль планировал участвовать в массированных ударах США по Ирану

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Израиль и США должны были совместно нанести удары по иранской инфраструктуре, и об их отмене израильские власти узнали только из сообщения американского президента Дональда Трампа в Truth Social, сообщают израильские СМИ со ссылкой на источники.

"Израиль должен был стать частью ударов по Ирану", - сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на американское официальное лицо.

По информации Channel 12, Трамп заявил об отмене ударов примерно за сутки до того, как они должны были начаться. Стороны начали их планировать еще в среду, через день после того, как президент США встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Целью ударов должны были стать объекты иранской гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем отмечается, что в пятницу и субботу Катар, выступающий одним из посредников между США и Ираном, вел активные переговоры с Ираном, Оманом и США, чтобы добиться отмены ударов и открытия Ормузского пролива. В субботу Трампу сообщили, что нужен еще один день, чтобы убедить Иран открыть этот водный коридор. Позже Катар сообщил, что Иран согласился на предложение.

При этом СМИ отмечают, что израильские власти не были проинформированы об изменении планов Трампа.

"Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Высокопоставленные официальные лица получали информацию о происходящем из социальных сетей Трампа", - заявил высокопоставленный израильский чиновник Channel 12.

По его словам, после сообщения Трампа об отмене атак израильские власти "чувствовали себя так, как будто их бросили".

В частности, об изменении планов Трампа из социальных сетей узнали Нетаньяху, и глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

По информации телеканала, сначала в Израиле решили, что Трамп пытается усыпить бдительность иранских властей, однако позже им все-таки удалось связаться с американской стороной, которая подтвердила, что ударов пока не будет.

Отмечается, что израильские власти считают, что Трамп легко может менять свои планы, поэтому военные страны все еще остаются в повышенной боевой готовности.

Ранее Трамп заявил, что решил пока не переходить к реализации запланированных массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.