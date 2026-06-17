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Axios сообщил об обсуждении возможности подписания меморандума США и Ирана уже в среду

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США, Иран и страны-посредники изучают вариант провести подписание американо-иранского меморандума не в пятницу на встрече представителей сторон, а уже в среду в дистанционном формате, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"По словам дипломата от одного из посредников и второго источника, знакомого с ходом дискуссий, США, Иран и посредники обсуждают вариант с подписанием меморандума о взаимопонимании в электронном формате в среду, а не при личном присутствии в пятницу", - сообщает портал.

Дипломатический источник разъяснил, что дискуссии об ускорении процедуры подписания документа связаны со стремлением как можно скорее полностью открыть Ормузский пролив. Другим фактором может быть давление на Белый дом с требованием обнародовать текст меморандума.

Источник добавил, что в итоге документ могут опубликовать в среду. Тем не менее окончательного решения насчет его подписания нет.

Однако ранее высокопоставленный член американской администрации заявлял, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали меморандум в электронной форме еще в воскресенье. Но дипломатический источник портала заверил, что такой церемонии не было.

Другой собеседник портала рассказал, что подобное подписание и правда состоялось, но за ним последует "второе подписание". Однако неясно, почему потребуется подписывать меморандум дважды, отмечает Axios.

Тем не менее, источники отмечают, что даже если подписание состоится раньше запланированного, встреча делегаций США и Ирана во главе с Вэнсом и Галибафом все равно пройдет в пятницу в Женеве. Речь на встрече должна пойти о запуске переговоров по иранской ядерной программе.

США Иран Дональд Трамп Джей Ди Вэнс Мохаммад-Багер Галибаф
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