Трамп отметил, что выступает за ограничение иранского ракетного арсенала, а не полное его уничтожение

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что он считает необходимым ограничить арсенал иранских ракет, а не полностью ликвидировать его.

"Некоторые говорят, что нельзя давать Ирану ни единой ракеты (...) Я же говорю: "А мне что делать? Я позволю Саудовской Аравии иметь ракеты, а им нет?" - сказал президент на саммите G7.

"Это так не работает", - отметил Трамп.

В то же время он сказал, что Вашингтон будет работать со странами Персидского залива на тему иранского ракетного арсенала.