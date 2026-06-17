Трамп не исключил боевых действий по завершении действия меморандума с Ираном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США могут возобновить военные действия против Ирана по истечении 60 дней с момента подписания американо-иранского меморандума, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если все не будет решено за 60 дней, ничего страшного. Мы вернемся к бомбежкам. Знаете, я не хочу этого делать, потому что все (соглашение) так хорошо, но, возможно, придется, потому что мы никогда не позволим им обладать ядерным оружием", - заявил Трамп в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.