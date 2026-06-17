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Трамп выразил готовность снимать санкции с Ирана, если тот "будет вести себя хорошо"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции с Ирана начнут сниматься, как только тот начнет "вести себя прилично".

"У нас есть санкции, которые никогда не позволят им восстановиться. У них не будет денег. Они будут в нищете. Тогда 91 миллион человек будет голодать. Так что что-то произойдет, только когда они начнут вести себя прилично", - сказал Трамп в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7.

По словам президента США, "когда они будут вести себя хорошо, мы это (санкции - ИФ) отменим, нам придется".

США Иран Дональд Трамп
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