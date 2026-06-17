Европарламент не увидел необходимых усилий Грузии и Турции по сближению с ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) заслушал в среду в Страсбурге доклады и принял резолюции с оценкой шагов в процессе вступления в ЕС кандидатов - Грузии и Турции.

"Депутаты Европейского парламента предупреждают о продолжающемся отступлении от демократических принципов в обеих странах и призывают к реформам и более решительной реакции ЕС", - говорится в опубликованных выводах ЕП.

В документе сказано, что взаимодействие ЕС с Грузией должно зависеть от того, "изменит ли правительство свою антиевропейскую политику". Процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик, но "страна остается стратегически важной для ЕС", считают в Европарламенте.

В резолюции, принятой 436 голосами "за" и 145 – "против" при 47 воздержавшихся, выражается "полная солидарность с грузинским народом, который продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию перед лицом отступления от демократических принципов".

Отмечается, что депутаты Европарламента выразили сожаление, что "в связи с серьезным продолжающимся отступлением от демократических принципов" в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" не предприняла "никаких шагов для изменения негативных тенденций".

В резолюции по Турции, принятой 381 голосом "за" и 107 – "против" при 171 воздержавшемся, говорится, что, "хотя политика расширения ЕС в настоящее время набирает обороты, Турция упускает эту возможность из-за отсутствия демократических реформ".

В парламентском докладе отмечается, что, "несмотря на неоднократные заявления турецкого правительства, подтверждающие его приверженность членству в ЕС, ключевые недостатки, влияющие на процесс вступления, остаются неустраненными".

Депутаты ЕП призвали турецкие власти устранить "сохраняющиеся недостатки в области верховенства права, прав человека, демократических стандартов, свободы прессы и других основных свобод, а также уважать добрососедские отношения и международное право".

Европарламент выразил сожаление по поводу того, что "Турция продолжает нарушать суверенные права государств - членов ЕС, таких как Греция и Кипр".