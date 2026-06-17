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Трамп считает, что Иран мог бы обойтись и без ядерной программы ввиду больших запасов нефти

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Иран мог бы обойтись и без ядерной программы, поскольку у него имеются значительные запасы нефти.

"Я всегда говорил им (иранцам): "У вас, возможно, третьи по объему запасы нефти в мире, зачем вам атом?" - сказал Трамп в среду на пресс-конференции по итогам встречи G7 в Эвиане.

"Неужели атом им нужен для вырабатывания электроэнергии?" - добавил он.

При этом Трамп признал, что в этом вопросе не всё так просто, поскольку он может использоваться и в мирных целях.

В Иране постоянно заявляют, что их ядерная программа носит исключительно мирный характер, а прежний руководитель страны аятолла Али Хаменеи издал фетву (религиозный эдикт), запрещающий использование атома для разработки вооружений.

США Иран Дональд Трамп
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