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Путин отметил, что отношения РФ и Турции развиваются и наполняются новым содержанием

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил, что отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей, а контакты носят дружеский характер, и в значительной степени это благодаря роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, и мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием, и в значительной степени, и прежде всего благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Путин добавил: "Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему. Мы всегда рады видеть его в нашей стране".

Президент отметил, что у Фидана в России были полезные контакты, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и представителями разных ведомств. "Рад возможности встретиться с вами на полях сегодняшнего мероприятия и обсудить текущие вопросы, которые представляют интерес для обеих наших стран", - сказал Путин.

В свою очередь Фидан передал Путину привет от президента Турции.

"В нашем регионе и мире очень насыщенная повестка дня, и ваш опыт в этом плане имеет очень большое значение. Есть очень много вопросов, которые нам необходимо обсудить", - также заявил глава МИД Турции.

Турция Владимир Путин Хакан Фидан
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