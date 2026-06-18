Поиск

Пашинян примет участие в предстоящем заседании межправкомиссии ЕАЭС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах принять участие в предстоящем заседании межправительственной комиссии ЕАЭС.

"Запланировано заседание межправкомиссии ЕАЭС. Я приму участие в этом заседании, и, как сказал, займемся (решением проблем - ИФ). Но и сегодня занимаемся", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

По его словам, институты ЕАЭС работают.

"Это обычный, текущий процесс, и примем участие в этих процессах", - сказал Пашинян.

Никол Пашинян Армения ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $77,76 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июня

Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва

 Уолл-стрит закрылась в минусе после заседания Федрезерва

Большинство рынков акций Европы закрылись в плюсе, сводный индекс обновил рекорд

 Большинство рынков акций Европы закрылись в плюсе, сводный индекс обновил рекорд

В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

 В Конгрессе США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

Премьер Пакистана заявил, что меморандум между США и Ираном вступает в силу немедленно

Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

 Археологи обнаружили возможный прототип Стоунхенджа в 5 км от памятника

В Иране заявили, что очного подписания меморандума с США не будет

 В Иране заявили, что очного подписания меморандума с США не будет

Трамп подтвердил, что подписал меморандум с Ираном

Тегеран будет взимать плату за проход через Ормуз в соответствии с меморандумом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9977 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2718 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов