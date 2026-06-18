Пашинян примет участие в предстоящем заседании межправкомиссии ЕАЭС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах принять участие в предстоящем заседании межправительственной комиссии ЕАЭС.

"Запланировано заседание межправкомиссии ЕАЭС. Я приму участие в этом заседании, и, как сказал, займемся (решением проблем - ИФ). Но и сегодня занимаемся", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в четверг.

По его словам, институты ЕАЭС работают.

"Это обычный, текущий процесс, и примем участие в этих процессах", - сказал Пашинян.