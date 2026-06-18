Кипр выдал РФ бизнесмена, задолжавшего государству 2,6 млрд руб. налогов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Кипр выдал России гражданина, обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере", - сказала в четверг журналистам Волк.

По ее словам, с 2015 по 2019 год мужчина был руководителем двух коммерческих предприятий. По версии следствия, он "предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами".

"Согласно документам, эти организации якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели строительно-монтажные работы. Ущерб составил более 2,6 млрд рублей", - отметила Волк.

Она сообщила, что в отношении бизнесмена возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

Фигурант дела скрылся от правосудия за границей. По поручению Генпрокуратуры РФ и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД по Москве, он был объявлен в международный розыск.

"Благодаря взаимодействию российских полицейских с зарубежными партнерами по каналам Интерпола разыскиваемый был задержан в Республике Кипр. Компетентными органами указанного государства принято решение о выдаче обвиняемого", - сказала Волк.

По ее данным, в четверг в аэропорту кипрской Ларнаки он был передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.