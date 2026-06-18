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В план развития ВС Белоруссии включили усиление защиты от беспилотников

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил предложения по изменению мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил республики на 2026-2030 годы, сообщил после доклада министр обороны Виктор Хренин.

"Учитывая то, как стремительно сегодня развиваются теория и практика применения войск, как изменяются формы и способы ведения вооруженной борьбы, мы просто вынуждены постоянно обращать внимание на этот план и смотреть, правильно ли мы движемся вперед. Мы анализируем происходящие конфликты, в том числе делаем выводы после проверок по плану нашего президента, проверок, которые мы сами проводим. Эти мероприятия и проводятся для того, чтобы понимать, правильно ли мы все делаем. И, естественно, стремиться к решению всех тех проблемных вопросов, которые выявляются", - сказал министр.

"Сегодня мы коснулись создания у нас в вооруженных силах новых родов войск, системы подготовки войск, офицерского состава на всех существующих у нас трех уровнях подготовки. Конечно же, обсудили изменения в рамках защиты от беспилотных летательных аппаратов, прежде всего самолетного типа: как будем бороться, какую систему противовоздушной обороны видим и будем создавать на будущее, конечно, с оглядкой на происходящее, насколько они стали опасны. Мы коснулись системы размещения войск, наших подразделений: как и где они будут располагаться, анализируя те вызовы и угрозы, которые возникают, исходя из звучащей агрессивной риторики со стороны наших соседей", - заявил Хренин.

"Глава государства в целом наши предложения поддержал. Сейчас мы весь доклад окончательно сформулируем, чтобы он превратился в документ для выполнения тех предложений, которые были доложены нашему президенту", - добавил министр.

Виктор Хренин Александр Лукашенко Минобороны
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