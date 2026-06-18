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МИД предупредил о разрушительном ответе любой стране НАТО на возможную агрессию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия даст решительный и разрушительный ответ в случае потенциальной агрессии со стороны любой страны-члена НАТО, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион, ни у кого не должно быть никаких сомнений, ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать заявления командующего ВВС ФРГ Хольгера Нойманна о том, что в случае вооруженного конфликта с Россией НАТО может нанести удар по одному из российских регионов.

"Средства потенциала и прочие линии обороны им не помогут, - предупредила она. - Они должны осознавать, на что они толкают Европу подобными заявлениями, подобными действиями".

Захарова назвала эти заявления "безответственным и чудовищным", являющимися "очередным свидетельством агрессивной природы альянса".

Нойманн ранее сказал Daily Telegraph, что военно-воздушные силы ФРГ готовы нанести "сокрушительные удары" по России, если она атакует союзника по НАТО.

"Мы готовы сражаться с Россией хоть сегодня вечером и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал командующий ВВС Германии. В числе основных целей ударов он назвал Кольский полуостров на северо-западе России, Калининград и регион Черного моря.

МИД Мария Захарова НАТО Германия Хольгер Нойманн
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