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Фидан подтвердил Путину готовность Турции стать площадкой для переговоров по Украине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность Турции предоставить площадку для контактов по украинскому урегулированию, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию была подтверждена", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу.

Он напомнил, что несколько раундов переговоров по украинскому урегулированию в Турции уже состоялись ранее.

Турция Хакан Фидан Владимир Путин РФ Украина
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