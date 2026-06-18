Поиск

Норвегия, ФРГ и Британия объединят усилия в поиске подлодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны Норвегии, Германии и Великобритании в четверг заключили соглашение о совместной работе по обнаружению, поиску, защите и уничтожению подводных лодок, сообщило норвежское министерство обороны.

"Во время сегодняшней встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Германия, Великобритания и Норвегия заключили соглашение, по которому страны берут на себя большую ответственность за мониторинг и отслеживание деятельности подводных лодок в Северной Атлантике и (на) Крайнем Севере", - говорится в сообщении.

"Стратегическое положение Норвегии означает, что для нас особенно важно иметь возможность защищаться от вражеских подводных лодок. Это важно для безопасности Норвегии и всего альянса НАТО. Сейчас мы укрепляем оборонный потенциал Норвегии и Европы", - приводятся в пресс-релизе слова норвежского министра обороны Торе Сандвика.

"Мы купим новые подводные лодки вместе с Германией и новые фрегаты вместе с Великобританией. С сегодняшней новой инициативой мы ещё теснее связываем себя с двумя нашими важнейшими европейскими союзниками в области стратегического значения", - сказал Сандвик.

Норвегия Германия Великобритания НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

 Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях

США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе

 США пересмотрят вопрос размещения своих военных в Европе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2726 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов