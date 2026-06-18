Норвегия, ФРГ и Британия объединят усилия в поиске подлодок в Северной Атлантике и на Крайнем Севере

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны Норвегии, Германии и Великобритании в четверг заключили соглашение о совместной работе по обнаружению, поиску, защите и уничтожению подводных лодок, сообщило норвежское министерство обороны.

"Во время сегодняшней встречи министров обороны НАТО в Брюсселе Германия, Великобритания и Норвегия заключили соглашение, по которому страны берут на себя большую ответственность за мониторинг и отслеживание деятельности подводных лодок в Северной Атлантике и (на) Крайнем Севере", - говорится в сообщении.

"Стратегическое положение Норвегии означает, что для нас особенно важно иметь возможность защищаться от вражеских подводных лодок. Это важно для безопасности Норвегии и всего альянса НАТО. Сейчас мы укрепляем оборонный потенциал Норвегии и Европы", - приводятся в пресс-релизе слова норвежского министра обороны Торе Сандвика.

"Мы купим новые подводные лодки вместе с Германией и новые фрегаты вместе с Великобританией. С сегодняшней новой инициативой мы ещё теснее связываем себя с двумя нашими важнейшими европейскими союзниками в области стратегического значения", - сказал Сандвик.