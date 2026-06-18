Анкара подтвердила РФ заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Турция подтвердила свою заинтересованность не только предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине, но и быть полезной в переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы СМИ, он отметил, что в ходе визита в Россию глава МИД Турции Фидан общался также с заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ - начальником Главного управления Генерального штаба Игорем Костюковым, "ещё с целым рядом наших представителей и в СВР России, и в администрации президента РФ".

"Он был главой разведывательной службы Турции. У него много знакомых, много опыта. И, конечно, вчера его принимал президент России", - сказал Лавров.

"Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным", - добавил глава МИД РФ.