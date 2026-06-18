Поиск

Анкара подтвердила РФ заинтересованность быть полезной в переговорах по Украине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Турция подтвердила свою заинтересованность не только предоставить площадку для переговоров по урегулированию на Украине, но и быть полезной в переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопросы СМИ, он отметил, что в ходе визита в Россию глава МИД Турции Фидан общался также с заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ - начальником Главного управления Генерального штаба Игорем Костюковым, "ещё с целым рядом наших представителей и в СВР России, и в администрации президента РФ".

"Он был главой разведывательной службы Турции. У него много знакомых, много опыта. И, конечно, вчера его принимал президент России", - сказал Лавров.

"Одна из основных тем по международной повестке как раз и заключалась в том, что Турция подтвердила свою заинтересованность не просто площадку предоставить, а быть полезной в переговорах. Если, разумеется, обе стороны сочтут это возможным", - добавил глава МИД РФ.

Турция МИД РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

 Верховный лидер Ирана заявил, что разрешил Пезешкиану заключить меморандум с США

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Страны НАТО договорились укреплять ядерные возможности альянса

WSJ сообщила об усталости Трампа от просьб Нетаньяху о военных действиях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2727 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9985 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов