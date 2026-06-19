В МИД РФ заявили, что Москва не видит со стороны ЕС желания начать диалог

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москва не видит признаков того, что Евросоюз готов начать с Россией диалог, в том числе по Украине, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора Департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Мы уже несколько недель об этом (о диалоге с Россией - ИФ) слышим, но пока что они идут по пути своей многолетней ошибки. Вместо того, чтобы говорить с Россией, они говорят между собой о России", - приводит газета слова Масленникова.

Издание напоминает, что в Брюсселе 18-19 июня проходит саммит лидеров Евросоюза. Главной и, пожалуй, самой обсуждаемой темой в его кулуарах стали попытки еврочиновников навести мосты с Россией, уточняется в статье.

Оживленную дискуссию вызвали сообщения в западных СМИ о том, что глава Евросовета Антониу Кошта уже несколько недель ведет тайные переговоры с Москвой, пытаясь прощупать почву для подготовки возможных переговоров по Украине. Однако официальных подтверждений этой информации пока не последовало, пишут "Известия".