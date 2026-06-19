Участники саммита ЕС рассчитывают на участие в украинском урегулировании

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС заявили о стремлении принять участие в будущем урегулировании украинского кризиса, говорится в заявлении по итогам первого дня их саммита в Брюсселе.

"Европа должна играть ключевую роль в будущем урегулировании и готова защищать свои интересы", - отмечается в документе.

В нем говорится, что лидеры ЕС готовы активизировать усилия, "нацеленные на продвижение мира".

Кроме того, участники саммита отметили необходимость усиления санкционного давления на Россию. Также они выступили против "нормализации участия России в культурных и спортивных мероприятиях".