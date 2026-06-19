Комитет начальников штабов ВС стран СНГ обсудил в Астане вопросы военного сотрудничества

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ состоялось в четверг в Астане (Казахстан), сообщило Минобороны России.

"Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках СНГ, а также перспективы его развития с акцентом на дальнейшее практическое взаимодействие по линии генеральных штабов", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие военные делегации России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Российскую делегацию возглавил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Истраков, информирует Минобороны РФ.