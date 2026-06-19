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Турция выдала РФ обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью на 262 млн рублей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гражданин РФ, находившийся в международном розыске по делу о мошенничестве на 262 млн рублей, депортирован из Турции в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

"Сегодня в международном аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева представители правоохранительных органов Турции передали российским полицейским гражданина нашей страны", - сказала журналистам Волк.

По ее словам, россиянин находился в розыске по каналам Интерпола по обвинению "в мошенничестве, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, "в период с 2018 по 2019 год злоумышленник и его сообщники вошли в доверие к двоим гражданам и мошенническим путем завладели принадлежавшими им объектами недвижимости".

По данным МВД, у одного из жертв обмана сообщники похитили 34 млн рублей. Общий ущерб при этом превысил 262 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант скрылся за границей и по инициативе ГУ МВД России по Московской области был объявлен в международный розыск.

"В июне текущего года разыскиваемый был задержан. Благодаря тесному взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Турции по каналам Интерпола была согласована передача обвиняемого российской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - добавила Волк.

Турция МВД РФ
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