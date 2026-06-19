В израильской армии сообщили об ударах по 80 объектам "Хезболлы"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в пятницу, что атаковала за ночь свыше 80 объектов ливанского движения "Хезболла".

"Армия обороны Израиля поразила более 80 командных центров, пусковых ракетных установок (...) и других объектов в ливанской провинции Эн-Набатия и других районах на юге Ливана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, по данным израильской стороны, десятки боевиков "Хезболлы" были ликвидированы.

Удары, как утверждают израильские военные, послужили ответом на нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня. По данным ЦАХАЛ, в ночь на пятницу "Хезболла" запустила ракеты в сторону израильских военных, которые задействованы в операции на юге Ливана.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила, что продолжит операцию против "Хезболлы" в зоне безопасности на юге Ливана. На опубликованной ЦАХАЛ карте зона операции проходит вплоть до 10 км вглубь Ливана от границы с Израилем.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.