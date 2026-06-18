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Трамп призвал прекратить все бои на Ближнем Востоке для дальнейших переговоров с Ираном

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению.

"США привержены задаче обеспечить мир, и мы призываем всех на Ближнем Востоке выполнить обязательства, чтобы наши переговоры шли отлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения "Хезболла" и Израиля", - уточнил президент.

Он добавил, что рынки положительно отреагировали на происходящее, продемонстрировав снижение цен на нефть и рост фондовых рынков.

Ранее в четверг на пресс-конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что 60-дневный период для выработки окончательного соглашения США и Ирана стартовал в четверг 18 июня. Американские СМИ в этом контексте отметили, что таким образом предельный срок итогового договора сторон - 17 августа.

На этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане. Израильская сторона не участвовала в переговорах по меморандуму.

Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что израильские войска останутся на юге Ливана столько, сколько потребуется.

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