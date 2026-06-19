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Переговоры США и Ирана отложили из-за ударов Израиля по Ливану

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Запланированные на пятницу в Швейцарии переговоры США и Ирана решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения "Хезболла" в Ливане, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам трех лиц, знакомых с темой, переговоры Ирана и США сдвинули на более позднюю дату из-за серии смертоносных ударов Израиля по югу Ливана. Источники отметили, что из-за этих атак Иран не отправил делегацию в Швейцарию на переговоры по ядерной тематике", - информирует FT.

Так, по данным Минздрава Ливана, израильские удары в ночь на пятницу и утром унесли жизни 10 человек, еще 33 получили ранения. Израильские военные заявляли, что атаковали в ответ на нарушение "Хезболлой" перемирия. По информации израильской стороны, четыре военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли при атаке бойцов "Хезболлы" на их танк на юге Ливана вскоре после полуночи, еще пять военных пострадали от удара дрона.

"Иранцы просили о гарантиях прекращения насилия в Ливане, как прописано в согласованном меморандума. Посредники сейчас работают над решением проблемы", - заявил FT неназванный дипломат.

В миреВ израильской армии сообщили об ударах по 80 объектам "Хезболлы"Читать подробнее

Другой источник уточнил, что позиция иранцев - "нет Ливана, нет соглашения", причем Тегеран считает, что находится в более выгодном положении и может требовать от США уступок по Ливану. Еще один дипломат рассказал, что в Тегеране полагают: Иран может удерживать "Хезболлу" от агрессивных действий, но США не поступают так же с Израилем.

В свою очередь в пятницу американский президент Дональд Трамп утверждал, что встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на пятницу, не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона.

Одновременно с тем Sky News со ссылкой на источник передал, что Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении огня.

FT напоминает, что ранее в "Хезболле" заявляли о боях с наступающими на юге Ливана подразделениями ЦАХАЛ. Бойцы "Хезболлы" пытаются помешать израильским войска закрепиться на возвышенности Али Тахер и в деревнях возле города Эн-Набатия.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль Ливан Хезболла
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