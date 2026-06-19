Трамп возложил на Иран ответственность за отмену встречи переговорщиков в Швейцарии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на 19 июня, не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Не мы в отчаянии отказались от встречи, а Иран. Они проиграли", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом Трамп заверил, что готов соблюдать договоренность о том, что переговорный процесс США и Ирана займет 60 дней. "Мы будем соблюдать договоренность о 60 днях. Иран не получит от нас денег, даже 10 центов", - добавил он.

Встреча делегаций Ирана и США ожидалась в Бюргенштоке 19 июня. Сначала предполагалось, что там будет подписан меморандум о дальнейшем урегулировании спорных вопросов и что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс, а иранскую - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Затем стороны объявили, что подписали меморандум онлайн 18 июня, а на бумаге он будет подписан все-таки в Швейцарии на следующий день. Затем сообщалось, что бумагу решили не подписывать, а 19 июня делегации начнут в Швейцарии уже переговоры по существу. Потом эта встреча отменилась.