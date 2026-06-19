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Иран оставляет за собой право ввести страховые сборы с судов в Ормузском проливе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Иран оставляет за собой право в будущем взимать с судов страховые сборы за прохождение Ормузского пролива, сообщает в пятницу Financial Times (FT).

Иранское Управление Ормузского пролива Персидского залива (PGSA) заявило, что "все суда должны иметь действующий страховой полис, одобренный PGSA", - сообщает издание со ссылкой на документ, распространенный среди руководителей судоходной отрасли и с которым ознакомились в FT.

"Хотя в настоящее время это будет предоставляться бесплатно, PGSA, созданное в мае правительственное агентство, заявило, что оставляет за собой право в будущем ввести страховые сборы, которые будут определяться соответствующим страховщиком", - пишет издание.

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Неназванный иранский чиновник сообщил газете, что текст меморандума о взаимопонимании с США "ясен": в течение 60 дней с момента вступления в силу меморандума судоходство будет осуществляться без взимания каких-либо сборов".

Однако по истечении этого периода, добавил чиновник, Иран и Оман договорятся о формате, который, "вероятно, будет включать сборы, связанные с предоставлением услуг и безопасным проходом".

FT отмечает, что введение страховых сборов "подтвердило бы опасения судоходной отрасли, что Иран пытается установить новый режим в проливе, который вынудит суда платить за его использование". "Это противоречило бы Конвенции ООН по морскому праву и праву на свободу прохода в международных водах", - подчеркивает газета.

Ранее PGSA в соцсети Х подтвердило, что в течение 60 дней, на протяжении которых США и Иран будут вести переговоры, суда смогут бесплатно пересекать Ормузский пролив, но будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по нему.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что владельцы судов будут должны координировать время и маршрут прохода с иранской стороной, так как в проливе все еще остались районы, в которых установлены мины.

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Иран Ормузский пролив
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