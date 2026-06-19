Суда обяжут запрашивать разрешение за 48 часов до прохода по Ормузскому проливу

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В течение 60 дней, на протяжении которых США и Иран будут вести переговоры, суда смогут бесплатно пересекать Ормузский пролив, но будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по нему, заявили в иранском Управлении по делам Персидского залива (PGSA).

"Чтобы избежать задержек во время входа или выхода из Ормузского пролива, необходимо, чтобы запросы на проход со всей необходимой информацией были направлены как минимум за 48 часов до попадания в район пролива", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X.

В нем отмечается, что в течение 60 дней, во время которых, согласно меморандуму о взаимопонимании, Вашингтон и Тегеран будут вести переговоры о финальном соглашении по урегулированию конфликта, плата за проход взиматься не будет. Все расходы возьмут на себя иранские власти.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что владельцы судов должны будут координировать время и маршрут прохода с иранской стороной, поскольку в проливе все еще остались районы, в которых установлены мины.