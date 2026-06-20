UKMTO рекомендовало судам использовать южный маршрут при прохождении Ормузского пролива

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В целях безопасности коммерческим судам, выходящим из Персидского залива или входящим в него, при проходе Ормузского пролива рекомендуется использовать южный маршрут, расположенный ближе к побережью Омана, сообщило в субботу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Уровень угрозы для судов, проходящих Ормузский пролив, снизился до "умеренного" после объявления о подписании меморандума между Вашингтоном и Тегераном, однако в международном фарватере пролива могут по-прежнему находиться мины, указывается в сообщении управления, которое предоставляет информацию о морской безопасности и подчиняется британскому Королевскому ВМФ.

UKMTO также настоятельно рекомендует мореходам проходить через южный маршрут днем или ночью с включенной автоматической идентификационной системой (AIS), работающими радарами, включенными ходовыми огнями и использованием УКВ-связи.

Кроме того, торговым судам предлагается соблюдать установленные процедуры и поддерживать и координировать свои действия с Военно-морскими силами центрального командования ВС США (NAVCENT).