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Лидер "Хезболлы" пообещал, что Израиль выведет войска из Ливана

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер ливанского движения "Хезболла" Наим Касем заявил в обращении к сторонникам, что израильским войска придется покинуть территорию Ливана, пишет The National.

"Проект по ликвидации "Хезболлы" и по установлению оккупации потерпел крах. Израильтяне уйдут с каждого сантиметра нашей земли", - сказал он.

Ранее высокопоставленный источник в "Хезболле" заявлял изданию, что движение не может принять положение дел, при котором израильские войска останутся на ливанской территории, и только их полный отвод восстановит спокойствие.

По его словам, за последние 24 часа контакты с США, через посредников, активизировались на тему прекращения боевых действий. Источник отметил, что "Хезболла" не нарушала предыдущий режим огня, а это сделал Израиль, который хотел занять еще часть территорий и взять под контроль район Эн-Набатия.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Израиль и "Хезболла" договорились о новом перемирии, которое вступает в силу в пятницу в 16:00.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан США Хезболла Наим Касем
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