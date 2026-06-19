Трамп просил Израиль согласиться на перемирие с "Хезболлой"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп попросил Израиль согласиться на прекращение огня с движением "Хезболла", об этом сам он сообщил NBC News.

Просьба последовала за тем, как израильские удары по Ливану пошатнули запланированные мирные переговоры с Ираном.

Трамп не стал уточнять в интервью, говорил ли он с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Израиль и "Хезболла" договорились о новом перемирии, которое вступило в силу в пятницу в 16:00 по Москве. Однако вскоре после этого в арабских СМИ появились сообщения, что Израиль продолжил наносить удары по южному Ливану.