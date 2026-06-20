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Япония и США начали совместные учения по обороне островов на Кюсю и Окинаве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сухопутные силы самообороны Японии и Корпус морской пехоты США в субботу начали полевые учения Resolute Dragon 2026 ("Решительный дракон") на острове Кюсю и островах префектуры Окинава, которые продлятся до 30 июня, сообщила газета "Майнити симбун".

В учениях, главная цель которых состоит в отработке тактики защиты островов от вторжения противника, принимают около 9,5 тыс. японских и американских военнослужащих. Задействованы части сухопутных сил, в том числе бронетанковые, авиация и десантные корабли. В маневрах примут участие японские противокорабельные ракетные комплексы береговой обороны "тип 25".

Генерал-лейтенант Сэйдзи Ториуми, командующий Западной армией Сил самообороны Японии, заявил на церемонии открытия в лагере Кенгун в префектуре Кумамото, что демонстрация оборонных возможностей "очень важна для мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кюсю Окинава Япония США Resolute Dragon 2026
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