В Пакистане анонсировали переговоры Ирана и США по техническим вопросам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США в воскресенье проведут встречу в Швейцарии, чтобы обсудить технические вопросы, сообщает в субботу "Аль-Джазира" со ссылкой на МИД Пакистана.

"После подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании, 21 июня в Бюргенштоке (Швейцария) состоятся переговоры по техническим аспектам", - сообщили в министерстве.

В заявлении говорится, что на встрече будут присутствовать и представители Пакистана, выполняющего функцию посредника.

Ранее СМИ Ирана сообщили, что делегация этой страны в субботу вылетает в Швейцарию, где, как ожидается, проведет переговоры с США.

"В Швейцарии мы намерены добиваться выполнения обязательств, которые другая сторона взяла на себя, подписав меморандум. И нам потребуется более ясное понимание того, как именно они планируют выполнить свою часть соглашения", - приводят СМИ слова представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Американские переговорщики уже находятся в Швейцарии. Ожидается, что на днях к ним присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.