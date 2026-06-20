Иранские военные заявили о приостановке движения судов через Ормузский пролив

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане, сообщают в субботу западные СМИ.

Также среди причин указывается то, что США, по мнению Ирана, нарушают положения подписанного ранее с Тегераном меморандума.

В командовании отметили, что решение закрыть пролив - это первое предупреждение, за которым могут последовать и другие меры.

Ранее в субботу газета The New York Times со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что израильские военные, скорее всего, продолжат наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие между США и Ираном.