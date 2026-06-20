Пакистан сообщил об обнаружении морской мины в южной части Ормуского пролива

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В районе южного транзитного маршрута через Ормузский пролив, который проходит вблизи побережья Омана, подтверждено обнаружение морской мины, сообщает Национальное гидрографическое управление Пакистана.

По его данным, мина была обнаружена недалеко от северо-западной оконечности полуострова Мусандам, выступающего в Ормузский пролив.

Всем судам, проходящим через этот район, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, говорится в уведомлении.

Между тем Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в субботу рекомендовало коммерческим судам, выходящим из Персидского залива или входящим в него, при проходе Ормузского пролива использовать именно южный маршрут, расположенный ближе к побережью Омана.

UKMTO указало, что в центральном международном фарватере пролива могут по-прежнему находиться мины.