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Пакистан сообщил об обнаружении морской мины в южной части Ормуского пролива

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В районе южного транзитного маршрута через Ормузский пролив, который проходит вблизи побережья Омана, подтверждено обнаружение морской мины, сообщает Национальное гидрографическое управление Пакистана.

По его данным, мина была обнаружена недалеко от северо-западной оконечности полуострова Мусандам, выступающего в Ормузский пролив.

В миреUKMTO рекомендовало судам использовать южный маршрут при прохождении Ормузского проливаЧитать подробнее

Всем судам, проходящим через этот район, рекомендуется проявлять крайнюю осторожность, говорится в уведомлении.

Между тем Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в субботу рекомендовало коммерческим судам, выходящим из Персидского залива или входящим в него, при проходе Ормузского пролива использовать именно южный маршрут, расположенный ближе к побережью Омана.

UKMTO указало, что в центральном международном фарватере пролива могут по-прежнему находиться мины.

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Ормузский пролив Пакистан
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