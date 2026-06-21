В Колумбии пройдет второй тур президентских выборов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Колумбии.

В нем примут участие лидеры первого тура - кандидат от консервативного движения "Защитники Родины", адвокат и сторонник президента США Абелардо де ла Эсприэлья и представитель коалиции левых сил "Исторический пакт", сенатор и сторонник действующего президента Колумбии Иван Сепеда.

По результатам первого тура де ла Эсприэлья набрал 44%, тогда как Сепеда - 41%.

Участки для голосования будут открыты с 08:00 до 16:00 по местному времени (16:00 до 00:00 мск). Порядок на выборах будут обеспечивать 400 тыс. военнослужащих.