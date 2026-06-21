Глава иранской делегации встретился в Швейцарии с премьером Катара

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава иранской делегации, председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф встретился в Швейцарии с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

"В повестке дня этой встречи - контроль за выполнением положений меморандума, в том числе пунктов 1 и 11: прекращение войны на всех фронтах, особенно в Ливане, и освобождение $12 млрд замороженных активов Ирана, а также пункт 6 меморандума, касающийся инвестиций в размере $300 млрд на реконструкцию", - говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом в Бюргенштоке, где, как ожидается, пройдут переговоры между Ираном и США.