В Азербайджане поврежден подводный нефтепровод "Азнефти", произошел разлив нефти

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Нефтяное загрязнение, обнаруженное в Азербайджане в районе пляжа Дюбенди (поселок Дюбенди на Апшеронском полуострове, побережье Каспийского моря), связано с повреждением одного из подводных нефтепроводов производственного объединения (ПО) "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР/SOCAR), говорится в сообщении предприятия.

"В профильные службы "Азнефти" 19 июня поступила информация о следах нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди. В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и Дюбенди с помощью судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно", - говорится в сообщении.

По данным объединения, поскольку на начальном этапе активная точка выхода нефти визуально не наблюдалась, рассматривалось несколько возможных источников загрязнения.

"Однако в результате диагностической проверки было установлено, что источником утечки является один из принадлежащих "Азнефти" подводных нефтепроводов. После выявления источника утечки транспортировка нефти по данному трубопроводу была немедленно остановлена. ...По итогам диагностики, проведенной водолазной службой ПО, на подводном нефтепроводе были обнаружены механические повреждения. По предварительной оценке, они возникли в результате контакта с внешним предметом, предположительно якорем", - говорится в информации.

Для управления инцидентом в объединении "Азнефть " создан оперативный штаб, ситуация находится под контролем.

"После обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы. До их завершения поврежденный трубопровод остается выведенным из эксплуатации, что исключает дальнейшее попадание нефти в море", - говорится в информации.

Отмечается, что работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной территории, проводятся в тесной координации между министерством по чрезвычайным ситуациям и ПО "Азнефть".