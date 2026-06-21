Поиск

В МИД Ирана заявили, что встреча в Швейцарии нужна для уверенности в выполнении США своих обязательств

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переговоры в Швейцарии нужны для того, чтобы убедиться в выполнении обязательств со стороны Соединенных Штатов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Эта сессия переговоров предназначена для уверенности в выполнении обязательств противоположной стороной. И, как я уже упоминал, во главе всего этого - вопрос прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан", - сказал он в воскресенье агентству Tasnim.

В миреЧетырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дняЧитать подробнее

По словам Багаи, "наряду с этим пунктом существуют и другие пункты, для реализации которых мы должны принять совокупность мер".

"Переговоры, касающиеся реализации этих пунктов, включают: доступ к активам и имуществу Ирана, которые были заблокированы или ограничены; вопрос, связанный с выдачей необходимых лицензий на продажу нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии; а также темы, связанные с еще парой обязательств США", - сказал официальный представитель МИД Ирана.

Ранее Багаи сообщил, что четырехсторонняя встреча США, Ирана, Катара и Пакистана состоится во второй половине дня в воскресенье.

Хроника 28 февраля – 21 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Швейцария Иран Исмаил Багаи США Бюргеншток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

 Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня

Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

 Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

 Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Иран пригрозил и дальше блокировать Ормузский пролив, если США не выполнят условия соглашения

В Ливане заявили о более чем 4 тыс. погибших за последние месяцы от ударов Израиля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов