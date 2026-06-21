В МИД Ирана заявили, что встреча в Швейцарии нужна для уверенности в выполнении США своих обязательств

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Переговоры в Швейцарии нужны для того, чтобы убедиться в выполнении обязательств со стороны Соединенных Штатов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Эта сессия переговоров предназначена для уверенности в выполнении обязательств противоположной стороной. И, как я уже упоминал, во главе всего этого - вопрос прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан", - сказал он в воскресенье агентству Tasnim.

По словам Багаи, "наряду с этим пунктом существуют и другие пункты, для реализации которых мы должны принять совокупность мер".

"Переговоры, касающиеся реализации этих пунктов, включают: доступ к активам и имуществу Ирана, которые были заблокированы или ограничены; вопрос, связанный с выдачей необходимых лицензий на продажу нефти, нефтепродуктов и продукции нефтехимии; а также темы, связанные с еще парой обязательств США", - сказал официальный представитель МИД Ирана.

Ранее Багаи сообщил, что четырехсторонняя встреча США, Ирана, Катара и Пакистана состоится во второй половине дня в воскресенье.