Делегация США встретилась в Швейцарии с премьером и начальником генштаба Пакистана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Делегация США на переговорах с Ираном в Швейцарии встретилась с пакистанскими посредниками в воскресенье в Бюргенштоке.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять (президента США Дональда) Трампа Джаред Кушнер встретились с пакистанскими посредниками в швейцарском Бюргенштоке, где позже днем должны начаться переговоры с иранской делегацией", - сообщает Al Jazeera.

Члены американской делегации пожали руки пакистанскому премьер-министру Шехбазу Шарифу и начальнику генерального штаба Асиму Муниру.

От ответов на вопросы журналистов стороны воздержались.