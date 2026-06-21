Вице-президент США сказал, что Штаты будут добиваться мира в Ливане

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США намерены продолжить добиваться мира в Ливане, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Президент США (Дональд Трамп) и США сделали для прекращения конфликта в Ливане за последние несколько месяцев больше, чем любое правительство где-либо в мире. Поэтому мы продолжим работать в этом направлении", - сказал он в воскресенье журналистам в швейцарском Бюргенштоке.

В то же время, подчеркнул Вэнс, "мир никогда не дается легко, мир всегда требует определенной работы, он всегда требует определенных уступок и компромиссов".

"Президент США привержен не только миру между США и Ираном. Президент стремится к региональному миру, и именно поэтому мы здесь, упорно работаем над решением наших проблем", - сказал вице-президент США.

По его словам, "за последние пару дней достигнут большой прогресс в обеспечении соблюдения режима прекращения огня в Ливане". "Такие вещи всегда проходят немного сумбурно. Но если вы вспомните, что происходило три месяца назад, и сравните с тем, что было три недели назад, - прогресс огромен", - подчеркнул Вэнс.

"Мы все работаем над достижением регионального мира. Конечно, иногда будут возникать разногласия по поводу того, как именно к этому прийти. Но на самом деле я очень воодушевлен тем, на каком этапе мы находимся в Ливане. Предстоит еще много черновой работы, но мы продолжим над этим работать", - отметил вице-президент.